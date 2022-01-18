Как сообщает Politeka.net, популярная юмористическая актриса, звезда "Женского квартала" Катя Никитина, которая прославилась своей потрясающей гибкостью, часто радует фолловеров яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила на своей странице снимки из новой фотосессии в стиле 90-х.

На фотографиях Катя позирует на темном фоне, она умостилась в магазинную тележку и забавно вертится перед камерой. Для фотосъемки актриса выбрала кислотно-яркий наряд – на ней узкие голубые лосины и розовая курточка, под которой видно такой же розовый лиф от купальника. Волосы девушки завиты и собраны в небрежный хвостик на макушке, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к фотографиям Никитина написала: "Мне кажется, я должна была родиться в 90-х. Как считаете? Потрясающая фотосессия. Очень нравится образ. Настюш, спасибо". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Вау, очень круто", "Вы можете создать хорошее настроение", "Красотка", "Образ твой великолепен, ты – синоним красоты", "Очень красивая".

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