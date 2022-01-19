Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал "SHOT".

Так, известная российская актриса Вера Воронкова была госпитализирована в больницу. Об этом стало известно утром 19 января. Как сообщают, у актрисы дома в Москве загорелась новогодняя ёлка, вследствие чего Воронкова получила тяжелый ожог верхних дыхательных путей, а её 14-летняя дочь отравление угарным газом и также была госпитализирована.

По предварительным данным, в квартире 56-летней актрисы пожар случился из-за замыкания проводки на ёлочной гирлянде.

Сейчас актриса пребывает в реанимации. Врачи диагностировали у Воронковой ожоги 31% тела. Пострадали голова, лицо, шея и спина.

Напомним, Вера Воронкова является российской актрисой театра и кино. Она прославилась своей игрой в таких фильмах: как "Предчувствие", "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов".

Напомним, что известная российская певица Марина Хлебникова получила ожоги 50% тела и дыхательных путей в результате пожара в собственной квартире в Москве. По предварительной информации, артистка уснула с сигаретой, вернувшись уставшей с гастролей. Однако позже, одной из причин стало замыкание проводки.

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