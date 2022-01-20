Как сообщает Politeka.net, известная певица и эпатажная блогерша Анна Тринчер, которая планирует свадьбу с блогером Александром Волошиным, совсем недавно перенесла операцию по увеличению груди и сделала из этого сенсацию. Девушка решила рассказывать чуть ли не каждый свой шаг.
В этот раз Тринчер решила похвастаться своим подарком от мужа – сумкой за 3,6 тысячи долларов, а также высказалась, почему считает это нормальным.
«Честно, за три тысячи долларов столько всего хорошего можно купить. Я наверное не понимаю, зачем столько тратить на бренд», - высказываются под постами Анны в сети.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
Трагедия на украинском предприятии, найдены тела сотрудников: "В холодильной камере..."
Ефросинина на вечеринке засветила мужа Поляковой, который старше ее на 22 года: "Вадик, лучше тебе..."
Мартыновская кардинально изменила о себе мнение фанатов «Мастер Шеф»: «В качестве судьи ей нет…»
Найдено тело 11-летнего Максима через пять месяцев поисков: держали в подвале
«Посмотрите, какой у меня лучший муж, завидуйте. О, началось. Вам не нужно понимать, вам нужно понимать свои п*пки и работать. Каждая копейка заработанная кровью и потом, большая часть моего дохода – это вклад в карьеру».
В своих Instagram-сторис Тринчер не раз рассказывала, что собирается увеличить грудь, а затем показывала подготовку к этому шагу. Теперь же все случилось, и звезда выложила кадры прямо из операционной, а также показала себя после наркоза.
На снимках видно, что врачи копошатся над спящей в наркозе Анной. Также есть кадр с контейнеров, в котором хранились имплантаты. Есть фото, сделанные уже после операции, на одном из них певица как будто заглядывает под простынку и смотрит, есть ли там ее грудь. На еще одном снимке, Тринчер вывозит медперсонал в инвалидной коляске.
Напомним, Тринчер перенесла пластическую операцию, Ксения Мишина решила не молчать: "Я вижу это так...".
Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в чулках и неприличных позах вызвала ажиотаж: "Ого, как голодна".
Также Politeka писала, что Анна Тринчер показала самое сокровенное в кружевах перед зеркалом: "Пока привожу себя в порядок".