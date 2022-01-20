Известная певица и актриса Анна Тринчер, которая увеличила свои формы и сделала из этого сенсацию, снова похвасталась новыми подарками.

Как сообщает Politeka.net, известная певица и эпатажная блогерша Анна Тринчер, которая планирует свадьбу с блогером Александром Волошиным, совсем недавно перенесла операцию по увеличению груди и сделала из этого сенсацию. Девушка решила рассказывать чуть ли не каждый свой шаг.

В этот раз Тринчер решила похвастаться своим подарком от мужа – сумкой за 3,6 тысячи долларов, а также высказалась, почему считает это нормальным.

«Честно, за три тысячи долларов столько всего хорошего можно купить. Я наверное не понимаю, зачем столько тратить на бренд», - высказываются под постами Анны в сети.

«Посмотрите, какой у меня лучший муж, завидуйте. О, началось. Вам не нужно понимать, вам нужно понимать свои п*пки и работать. Каждая копейка заработанная кровью и потом, большая часть моего дохода – это вклад в карьеру».

В своих Instagram-сторис Тринчер не раз рассказывала, что собирается увеличить грудь, а затем показывала подготовку к этому шагу. Теперь же все случилось, и звезда выложила кадры прямо из операционной, а также показала себя после наркоза.

На снимках видно, что врачи копошатся над спящей в наркозе Анной. Также есть кадр с контейнеров, в котором хранились имплантаты. Есть фото, сделанные уже после операции, на одном из них певица как будто заглядывает под простынку и смотрит, есть ли там ее грудь. На еще одном снимке, Тринчер вывозит медперсонал в инвалидной коляске.

Напомним, Тринчер перенесла пластическую операцию, Ксения Мишина решила не молчать: "Я вижу это так...".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в чулках и неприличных позах вызвала ажиотаж: "Ого, как голодна".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер показала самое сокровенное в кружевах перед зеркалом: "Пока привожу себя в порядок".