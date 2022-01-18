Как передает Politeka.net, 32-летняя украинская актриса Ксения Мишина прокомментировала операцию своей коллеги Анны Тринчер по увеличению груди.
Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм рассказала, как относится к пластическим операциям.
«Интересный факт. Многие люди считают, что человек, который себя полностью принял, не может хотеть себя изменить. То есть, любовь к себе равно остановка в развитии. Я вижу это так: ты можешь себя менять из состояния любви, из состояния принятия. При этом чувствовать себя сексуальной, красивой, но желать стать еще лучше. Есть другой путь: подходить к зеркалу, всячески себя ненавидя, хотеть полностью себя перекроить. Это два совершенно разных пути», - заявила героиня первого сезона шоу «Холостячка».
Ксения Мишина добавила, что поддержала Анну Тринчер в ее решении увеличить грудь, и объяснила почему.
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«Вот недавно мы разговаривали на эту тему с моей коллегой Аней Тринчер по поводу усовершенствования себя, потому что она решилась на операцию по увеличению груди, и я ее в этом поддержала, потому что мне очень нравится ее отношение к себе, ее принятие себя. И при этом как она открыто и смело об этом заявляет», - отметила Мишина.
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