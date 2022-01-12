20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер удивила фотосессией в маленьком платье и порванных чулках, позы были весьма интересными.

Анна Тринчер сейчас активно готовится к свадьбе с блогером Александром Волошиным, сообщает Politeka.net. На днях парень пережил плановую операцию на ноге. Об этом оба сообщали в своих аккаунтах.

Примечательно, что влюбленные много рассказывают о своей жизни в соцсетях, но также не забывают делиться кадрами ярких фотосессий.

В новом посте Анна Тринчер опубликовала несколько фото, сделанных на песке. Звезда позировала в мини-платье и порванных чулках. Певица принимала неприличные позы.

"А я сижу тут в поле и жду! Жду ооочень важного дня в моей жизни и исполнение моей маленькой мечты🙏🏻", - написала Анна Тринчер.

Публикация вызвала ажиотаж, и быстро собрала почти 60 тысяч лайков и много комментариев:

"Я думала, это самка 😂", "Вкусно?", "Ого, как голодна 😂", "Кукуруза в шоке😂😂😂😂", "Аняяяя😍😍 наконец-то ты её выставилаааааа😍😍 я ждалааааа❤️❤️", "Боже как хороша😍😍😍😍", "все буду хорошо 🥺будем держать кулачки 🥺❤️", "Фотки отстой !!!! Просто фу ,и колготы можно было купить, а не рваные одевать на фотосессию просто бред, а не фото 🤢🤢🤢🤢".

Напомним, жених Анны Тринчер учится ходить на костылях

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