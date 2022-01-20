Жена героя шоу «Холостяк-10», пилота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун решила рассказать о том, как ей удалось сбросить 28 кг за короткое время.

Известная модель Даша Хлистун, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, не так давно стала мамой и быстро пришла в форму, чем взбудоражила поклонников, пишет Politeka.net. Причем девушка также довольно быстро приступила к работе и рассказала, что помогло ей быстро похудеть.

«Как похудела? Я ходила на занятия даже с Арианой в семь утра, три раза в неделю, питание и массажи помогли. Спустя два месяца после родов начала тренировки. Когда я летела в свою первую моделью поездку, то очень набрала – 59-60 кг, ну и во время беременности мой вес был 78кг. Сейчас рост 170, а вес 50» - пишет Даша под кадрами.

Она также показала, как преобразилась после рождения дочери и быстро пришла в себя, ради чего и трудилась.

Напомним, 14 января отпраздновала свое 26-летие. Даша призналась, что чувствует себя на 18. На следующий день модель вышла в эфир своего Инстаграм и рассказала, как провела праздник.

"Привет! Я без головной боли сегодня, все было культурно вчера, все было хорошо, поэтому сегодня даже плов готовлю. Ребенок мой спит, а я вышла к вам, чтобы сказать каждому спасибо большое за ваши поздравления, за то, что вы мне вчера желали от всей души, и рада, очень-очень приятно", - обратилась красотка к подписчикам.

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