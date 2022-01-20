TARTAK объявила о своем закрытии - группа два года пыталась держаться на плаву после ухода фронтмена Сашка Положинского, но, в итоге, сдалась.

О том, что украинская группа TARTAK прекратила свое существование, ребята сообщили у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Мы, музыканты Тартака сегодня официально завершаем свою работу в составе группы. Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути", - говорится в официальном заявлении TARTAK'а.

При этом музыканты не отчаиваются - ведь на подходе их новое детище: "Совсем скоро выйдет в свет наш новый проект, над которым мы сейчас плодотворно работаем и уже не можем дождаться премьеры первой, дебютной работы. До встречи! 🌱".

Отметим, группа TARTAK просуществовала на украинской сцене 26 лет, выпустив за это время 10 альбомов. Такие песни, как «Я не знаю», «Не кажучи нікому», «Лицарський хрест», «Стільникове кохання» навсегда останутся в сердцах их фанатов.

Украинцы бурно обсуждают новость:

"А мы говорили #безсашканематартака. Но все равно вы делали хорошее дело, и за это тоже спасибо)"

"Тоха, создашь что-то новое со Строяном и ребятами! Главное, не повторяйтесь мотивами и звуком Тартака и делайте на самом деле что-нибудь НОВОЕ! Респект Вам в любом случае"

"Все альбомы группы Тартак останутся ещё на долгие года в фонотеке , кроме тех, когда ушёл из группы Сашко"

"Ура. Наконец-то перестали таскать тот труп и похороните, как следует)"

Напомним, экс-лидера "Тартак" Положинского хотят сделать мэром Луцка, музыкант дал ответ: "Всему можно научиться"

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