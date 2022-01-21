Украинская телеведущая Маша Ефросинина взяла интервью у известного боксера Александра Усика, и вызвала разную реакцию в Сети, некоторые украинцы не сдерживались в высказываниях.

Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, интервьюер, и блогер, сообщает Politeka.net. Звезда старается освещать в своих программах социально-значимые темы, и берет интервью у неоднозначных личностей.

На днях звезда в Ютуб опубликовала интервью с известным боксером Александром Усиком. (Чтобы посмотреть отрывок, доскролльте до конца страницы) Спортсмен неоднократно попадал скандалы из-за своих высказываний и взглядов по вопросам о принадлежности Крыма, появлениям в российском фильме после 2014 года и так далее.

В Сети часто критикуют боксера, хотя он всегда признавался в любви Украине и даже посвящал ей стихи.

Под постом Маши Ефросининой в Инстаграм, где размещен отрывок интервью, собралось много комментариев, некоторые украинцы даже угрожали отпиской:

"Позиция без позиции, деньги не пахнут, хотя украинского у Маши ничего и не видела. Пора отписаться", "Спорный персонаж, не буду смотреть!!", "Маша спасибо за вашу работу, и Интересного Героя УСИК ЧЕПИОН 👏👏 СПОРТ! 🤩", "Уже смотрю 🥰 Усик - гордость Украины 🙏🏻😍 настоящий мужчина, простой и настоящий 🤗😌✨Машуля, как всегда несравнима 😘💕".

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