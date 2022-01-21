Четырнадцать лет, как не стало легенды советского кинематографа Александра Абдулова, но все равно его имя на слуху - в этот раз у звезды объявился взрослый сын, который строит актерскую карьеру в Москве.

Все началось с того, что родня Абдулова подарила его бывшей жене Виктории Лановской белый пиджак, в котором тот снимался в фильме "Гений". Перед тем как отдать пиджак в химчистку, Лановская проверила карманы и нашла в одном из них старую фотокарточку с маленьким мальчиком, которому от силы года три и интригующей подписью: «Саша, это твой сын. Оля».

И тут началось настоящее расследование с привлечением журналистов в поисках того самого загадочного сына и его матери, передает "Комсомольская правда".

На призыв откликнулся некий Александр Коваль, который утверждает, что именно он является сыном Абдулова. По его словам, роман с актером у его матери Ольги Коваль случился в 1986 году в Украине. Тогда молодую швею пригласили работать в Одесскую киностудию, которая снимала фильм «Десять негритят» с яркими звездами советского кино, в том числе и Абдуловым.

«Про сам роман мама рассказывать не захотела. Знаю только, что продлилось это недолго. Потом мама вернулась в Казахстан. А дальше все просто — через девять месяцев родился я», - через года в конце концов Ольга призналась, что родила ребенка от Абдулова. Женщина удивлена, что фото маленького Саши не только дошло до адресата, но и что актер все это время его хранил.

Александр Коваль готов пройти тест ДНК, чтобы установить свое родство с Абдуловым. К слову, у покойного актера есть единственная дочь Евгения - ей был всего годик, когда отца не стало.

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