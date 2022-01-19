Как оказалось, у голливудской звезды Анджелины Джоли есть пасынок, с которым она продолжает общаться даже после развода с его отцом.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание ET, у голливудской актрисы Анджелины Джоли есть так называемый "внебрачный" сын. Как оказалось, звезда поддерживает теплые отношения с сыном своего бывшего мужа актера Билли Боба Торнтона.

"Каждый год звезда кинематографа шлет ему подарки на Рождество и поздравляет с праздниками", - говорится в сообщении издания.

Джоли состояла в браке в Торнтоном в течение трех лет – с 2000 по 2003 год. На момент брака у Билли Боба уже было трое детей от предыдущей жены: дочь Аманда и сыновья Гарри и Уильям. С ними Анджелина не просто была знакома, они много времени проводили вместе. Особенно теплые отношения у знаменитости сложились с Гарри, и даже после развода с Торнтоном, они с парнем продолжают общаться.

Сам Гарри, которому сейчас 27 лет, тоже подтверждает, что общается с Джоли по сей день. "Я не разговариваю с ней по телефону каждый день, но время от времени мы общаемся", - рассказал парень.

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