Артур Логай стал гостем программы "Слава+". Знаменитость рассказал ведущему Славе Демину о том, как обстоят его семейные дела, учитывая пикантную подробность, что у него есть внебрачный сын.

Шесть лет назад актер познакомился с девушкой по имени Оксана на одном из телевизионных проектов, где она работала. События быстро развивались и они стали жить вместе, но не собирались жениться. При этом девушка забеременела и решила оставить ребенка. Мальчика назвали Германом. И хоть с его матерью у Логая не сложились отношения, своего сына он очень любит.

В 2018 году Логай женился на своей коллеге Евгении Павленко, у супругов также родился сын - Льву уже два года.

Бывшая девушка Логая и мать его первенца присутствует в семейном чате. Понятно, что Демин поинтересовался у актера, не ревнует ли его Евгения.

По словам Артура, о том, что у него есть сын, он сказал будущей супруге еще до начала серьезных отношений.

"Галочка была поставлена, она знает... Потом, когда у нас уже начинались отношения... женщина начинает понимать: а ему надо сейчас куда-то поехать, есть еще кто-то, кто всегда будет претендовать на время, внимание, любовь, на все. Для нее это было в новинку. Мне об этом она никогда не говорила. Но понятно, что, наверно, для нее это было странным, ревностно или неревностно, я не знаю", - поделился Логай.

Также актер рассказал об условии, которое поставил будущей жене.

"Когда только в отношения входили, я сказал, что никогда ни одна женщина не встанет поперек моих отношений с сыном. Если женщина, с которой я хочу иметь отношения, только заикнется о том, что слишком много я ему внимания уделяю, то я скажу, вон твой чемодан, я отвезу тебя, куда ты скажешь", - Логай был категоричен.

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