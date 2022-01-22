Тарас Цымбалюк объяснил, почему развелся со своей первой женой Ангелиной спустя 1,5 года супружеской жизни. Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой.

«Я понял, что я вообще не нагулялся и это не мой человек. И мы, наверное, поспешили. Я не делал Ангелине предложение, например. Ну как-то так у нас сложилось…В общем каком-то разговоре о свадьбе… Ангелине мягко говоря это было наверное нужнее», - рассказал артист.

Еще одним фактором, по словам Тараса Цимбалюка, стало то, что он тогда начал зарабатывать и сделал ремонт в квартире, где жила его на тот момент девушка со своей матерью. После этого его стали подталкивать к свадьбе.

«Время брака нам вообще ничего хорошого не дало», - заявил артист.

Маша Ефросинина задала вопрос о том, была ли в этом браке любовь.

«Прям любовью я это назвать не могу», - ответил актер.

Напомним, в июле 2021 года Тарас Цымбалюк женился на Тине Антоненко.

Напомним, Тарас Цымбалюк и Женька из "Сватов" посреди ночи устроили разгул в супермаркете: катались в тележках и "дрались"

Как сообщала Politeka, Цымбалюк из "Крепостной" сбежал подальше от цивилизации и раскрыл причину: "Можно почувствовать себя..."

Также Politeka писала, что Цымбалюк заворожил харизмой в мужественном образе: "Слов нет, только эмоции"