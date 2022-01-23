Как сообщает Politeka.net, известный певец Макс Барских с удовольствием делится яркими и приятными моментами со своего отдыха в Коста-Рике, которая омываемая водами Карибского моря и Тихого океана.

Макс Барских поделился красочными снимками на своей странице в Instagram. В подписи к фото он восхитился природой и признался, что устает от городской суеты. А природа дает ему силы и душевный отдых.

"Так часто теряется связь с природой, особенно когда тебя несёт в потоке городской суеты. Часто забываю смотреть вокруг себя и быть благодарным за красоту природы, за свою жизнь, за всех людей вокруг, за опыт и за все ценности неизмеримые материальным. Я понял что нужно просто любить жить и создавать своё счастье сначала в сердце, потом в своей голове", - написал Макс Барских и поинтерисовался, бывает ли такое чувство у его подписчиков.

Макс Барских позировал на пляже у растущих диковинных растений.

Пользователи сети восхитились красотой природы и самим артистом, оставив позитывные комментарии под фото Макса Барских: "Счастье близко", "Как всегда очень в классной форме мой самый любимый певец", "Красота природы, красота мыслей, души и тела - красавчик", "Очень приятно следить за красивым человеком,в красивом месте. Скромно в этот раз как-то", "Как можно так выглядеть?".

Напомним Макса Барских без рубашки и в объятиях красавиц сравнили с одиозным литературным героем.

Как Politeka писала, Барских в кожаных штанах показал с девушкой на полу, как надо двигаться.

Также Politeka рассказывала, Макс Барских сбросил рубашку и устроил феерию вместе с двумя танцорами.