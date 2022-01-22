Известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук откровенно рассказала поклонникам, о какой роли мечтает.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95", часто радует фолловеров яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда показала необычные фото и поделилась откровением.

На фотографиях Анна запечатлена в двух разных образах, но оба в украинском народном стиле. Актриса призналась, что мечтает сыграть роль настоящей украинки в историческом кино.

«Я мечтаю о настоящем историческом украинском кино! Хочу сыграть украинскую поэтессу – Лесю Украинку, или Лину Костенко! Или просто искреннюю украинку, которая будет бороться за справедливость, за свободу, за любовь», - откровенно рассказала Саливанчук.

Также в своем посте актриса обратилась к продюсерам и режиссерам с предложением дать ей такую роль. «Потому дорогие продюсеры, режиссеры смотрите и знайте, что я готова», - написала Анна.

Напомним, Жена продюсера "Квартал 95" предостерегла женщин от большой ошибки: «Можно легко потерять себя».

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