Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала, какой была ее фигура не так давно и призналась, что хочет вернуть прежнюю форму.

Анна Саливанчук - звезда сериалов и фильмов "Сваты", "Одного разу під Полтавою", "Пацики", и фильмов "Свингеры", "Матч", сообщает Politeka.net.

Также звезда вместе с мужем воспитывает двоих сыновей, а в своем Инстаграм актриса делится самым интересным о своей жизни. В новом стори Инстаграм Анна Саливанчук решила показать, какой была ее фигура некоторое время назад.

На фото жена продюсера "Квартал 95" появилась в костюме медсестры и белых чулках. Наряд подчеркнул стройную фигуру красотки.

"Какая я худенькая была, нужно срочно возвращаться в эту форму", - написала Анна Саливанчук.

Примечательно, что и сейчас артистка в прекрасной форме. Однако в новых сторис звезда сообщила, что все-таки перешла на правильное питание и решила заниматься спортом.

"Скажите, пожалуйста, вы такие же сумасшедшие, как и я? Если утром, становитесь на весы, и видите "плюс", то у вас портится настроение? У меня - да!", - рассказала актриса.

По словам Анны Саливанчук, она хочет скинуть всего несколько кило.

"Я должна в этот раз снова скинуть, как и три года назад, потому что, что-то я, типа, за полтора года как родила все никак не возьму себя в руки", - поделилась артистка.

Напомним, известная актриса рассказала об особом даре, показав детей от продюсера "Квартал 95"

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