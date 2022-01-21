Как пишет Politeka.net, в новом посте в Инстаграм Анна Саливанчук рассказала о переменах в своей жизни и затронула важную тему.
«Хочу вам сказать, что Новый Год я решила начать с того, что больше времени уделяю детям, мужу и себе. Но к сожалению чуть меньше вам, мои дорогие подписчики», - написала она.
Саливанчук отметила. Что посвящая много времени блогу лишает детей своей энергии.
«Однажды Глеб мне так и сказал, мама, положи телефон, будь только моей🙈 Это конечно немного эгоистично с его стороны, но он же ребёнок. Прекрасно, что мы хотим быть супер мамами, но когда мы так делаем, мы забываем про себя, про своё пространство, а так нельзя! В таком режиме можно легко потерять себя, получить дисперсию, злость на детей, на жизнь», - уверена супруга продюсера "Квартал 95".
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Анна Саливанчук подчеркнула, что всегда нужно находить время только для себя.
«Всегда, слышите, всегда нужно хотя бы часик в день уделять только себе. Это не сделает с Вас плохую маму, но однозначно сделает счастливым человеком. Вы нужны своей семье и миру только когда в гармонии с собой. Уверяю вас, Вы сможете добиться успеха во всем, если мысли будут чистыми, душа спокойна, а сердце наполненным любовью», - подчеркнула она.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" честно призналась, куда и зачем "сбегает" от детей.
Как сообщала Politeka, жена продюсера Квартал 95 побаловала старшего сына и умилила кадрами с младшим.
Также Politeka писала, что жена продюсера Квартал 95 с алыми потеками на лице рассказала о пережитом.