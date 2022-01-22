Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда "Лиги Смеха" и "Женского квартала" Ирина Сопонару отправилась на отдых в Таиланд и теперь часто радует фолловеров яркими фото с отдыха в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила забавный кадр, на котором показала себя и возлюбленного. Однако, снимок получился очень оригинальным – на нем видно только тени парочки на песке.

Судя по фото, бойфренд Ирины высокого роста. Парочка стоит на пляже под пальмами, держась за руки, и видно, то актриса сильно ниже своего парня. Также по тени невозможно разобрать, в каких нарядах они позируют, но скорее всего, что-то пляжное и легкое.

Сопонару не стала подписывать фотографию, зато пользователи тут же принялись комментировать и лайкать ее публикацию. "Вы классные", "Возьмите меня сниматься в сериал, хоть прохожим", "Супер класс", "Ой, все", "Красивые", - пишут пользователи в комментариях.

Отметим, что ранее Ира уже показывала снимок с отдыха, на котором видно ее возлюбленного. Кроме того, парень публиковал совместное с актрисой фото в своем профиле.

Напомним, Сопонару из "Женского квартала" засветилась со своим бойфрендом на отдыхе: "Официально заявляю...".

Как сообщала Politeka, Сопонару из "Женского квартала" восхитила украинцев фигурой в разных нарядах: "Какая хрупкая...".

Также Politeka писала, что Звезда "Женского квартала" рассекретила своего красавчика-возлюбленного: "Ура, наконец-то".