Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу.

Так, на этот раз юмористка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Ирина Сопонару отправилась отдыхать в Таиланд после новогодних праздников. На кадрах актриса позирует перед зеркалом. Также, на одном из фото, Сопонару засветила своего избранника - Риса. Как известно, он переехал в Киев из Лондона.

"А я официально заявляю, что это самая крутая фотокарточка, сделанная в уборной!!! Без фильтров, без ретуши, просто самая крутая! Аминь", — призналась Ирина Сопонару.

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Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Красотка однозначно", "Красивая", "Супер кадр", "Это чудесно", "Не нужны вам фильтры🙌 Красивая ухоженная девушка", "Какая красотка".

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