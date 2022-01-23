Как сообщает Politeka.net, по совету Потапа и Насти Каменских, звездная пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева устроили себе отпуск в Мексике. Они активно постят на своих страницах в социальных сетях красочные видео и фото с отпуска.
Надя Дорофеева ответила на многочисленные просьбы подписчиков и опубликовала влог из Тулума (чтобы его посмотреть доскрольте видео до конца).
На кадрах певица рассказала, что ей безумно понравилась еда и теперь она понимает, почему мексиканская кухна входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Владимир Дантес и Надя Дорофеева также немало времени провели на вечерних тусовках, которые в Тулуме ждут отдыхающих на каждом шагу. Люди, не стесняясь, танцуют всю ночь напролет.
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Парочка уделила много времени сенотам (пещеры, в которой протекают подземные воды - прим.ред.). Там они вдоволь поплавали и обмазались целющей грязью. Еще певица показала их приключения на экскурсиях в джунглях и пляжах Мексики и отель, в котором они остановились.
Подписчики умилились нежностям супругов и оставили им растроганные комментарии. Кроме того, они благодарили Надежду Дорофееву за такое чудесное видео: "Посмотрела влог и такое ощущение, что сама в Тулуме побывала", "Как там много красивых мест", "Вы такие классные", "Какие милашки, не оторвать глаз".
Напомним, Дорофеева в купальнике похвасталась фигурой, впечатлив приемную дочь Потапа.
Как Politeka писала, Дорофеева в смелом бикини подрумянилась на пляже, рассердив Дантеса.
Также Politeka рассказывала, Дорофеева после съемок "Голосу країни" застала дома неожиданную картину.