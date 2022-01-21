Популярна українська співачка Надя Дорофєєва здивувалася, виявивши свого чоловіка, Володимира Дантеса, вдома не самого, але особливо не засмутилася.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес живуть в особняку в закритому котеджному містечку під Києвом, передає Politeka.net. Пара часто показує, як проводить час вдома, часто демонструючи інтер'єр.

Нещодавно пара повернулася з відпустки в Мексиці. Надя Дорофєєва вже розповіла, що приступила до роботи і залучена на зйомках шоу "Голос країни".

У нових сторіс співачка розповіла, що приїхала з репетиції проекту і застала Володимира Дантеса вдома не одного, а в компанії друзів.

"Значить я додому приїхала з репетиції "Голосу" і застала таку картину. По-перше, "З легким паром", але це добре...Пацани! Як справи? З Новим роком!", - закричала Надя Дорофєєва в кінці, а ті весело підтримали господиню будинку.

У приміщенні був накритий стіл, на якому стояли різні закуски і випивка.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес нерідко проводять час з друзями, вони не тільки запрошують до себе в гості, але і бувають в різних закладах, в тому числі в кінотеатрах. Завдяки маскам артистів важче впізнати і вони можуть легше провести своє дозвілля.

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