Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка почала сольну кар'єру після розпаду групи "Время и Стекло", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася гарячим фото з відпочинку в Мексиці, яке розсердило її чоловіка Володимира Дантеса.
На фотографії Надя зображена на пляжі, вона лежить на животі і знята з цікавого ракурсу, який тільки підкреслює її спокусливе тіло і красивий рівний загар. Перед камерою співачка з'явилася в ледь помітному бікіні - зелених плавках і помаранчевому ліфі, її волосся розпущене і розпатлане.
У підписі до фотографії Дорофєєва написала: "Під такою фоткою повинен бути філософський пост, але його не буде". Схоже, такий відвертий знімок не на жарт розсердив чоловіка знаменитості Володимира Дантеса. У коментарях він капслоком написав: "Заблокувати!".
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