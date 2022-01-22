Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая была ведущей одного из сезонов шоу "Танців з зірками", поделилась в Instagram кадрами из путешествия в Кению. Оказалось, звезда побывала в бедной африканской деревне и встретилась с ее жителями. Особенно телеведущую впечатлили дети, о чем она рассказала в своем посте.

"Когда мы ехали в племя масаев, я знала, что будет сложно. Но не думала, что настолько. Уровень жизни здесь очень низок. Масаи живут за счет скота, изготовления украшений из бисера и туристов. Но они и не хотят большего. Им нравится жить в своих глиняных домиках-мазанках. Детки бегают в старенькой одежде, не имея игрушек и других благ счастья. Но они умеют радоваться каждой мелочи, слушать своих родителей и быть вежливыми. Я смотрела на все это и еле сдерживала слезы, сердце внутри разрывалось. А они все плясали, пели и веселились. Они счастливы так жить. Это их выбор, и я не могу их осуждать…", - поделилась впечатлениями Онуфрийчук.

Напомним, "Подают мясо страуса и крокодила": Онуфрийчук похвасталась, как проводит время после Мальдив и Франции.

Как сообщала Politeka, Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером: "Пришло время…".

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