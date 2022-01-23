Не стало известного украинского фотографа Союза офицеров Украины, который создал клип об украинской соборности, а также стал соавтором одной из книжек о Львове.

Во Львове ушел из жизни член медиагруппы ЛОО СОУ подполковник в отставке, фотограф Союза офицеров Украины Юрий Бегляров.

Об этом сообщил львовед Илько Лемко в своем Фейсбук, пишет Politeka.net. По его информации, фотограф умер в четыре утра на 73 году жизни 22 января.

Илько Лемко сообщил, что Юрий Бегляров был добрым и отзывчивым товарищем, умным украинским патриотом, верстальщиком, фотографом, ветераном украинского войска, дизайнером и автором видеофильмов.

Родом тот был из Ужгорода, но стал настоящим львовянином, который стал одним из авторов книжки «1243 вулиці Львова». Кроме того, Юрий Бегляров был создателем «Твоя Україна». Более 40 лет он занимался фотографией и участвовал в выставках.

У покойного остались жена и дети. Причина трагедии не сообщается.

"Вечная память и Царство небесное", "Очень жаль, что я не знала его... Пусть будет в лучшем мире... и поет нам... ☮️🌈✌🏳‍🌈🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏", "Прощай, друг! Пусть душа твоя делает снимки в винограднике Божием. Не одна личность будет тосковать по тебе...", - написали пользователи Сети.

Напомним, водитель фуры лишил жизни мужчину

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь актера из "Бойцовского клуба"

Также Politeka писала, что поквитались с украинцем, который стал свидетелем ограбления