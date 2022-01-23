Как сообщает Politeka.net, популярный украинский радиоведущий, шоумен и интервьюер Слава Демин, которого называют любимчиком Тины Кароль, поделился в сети забавными кадрами, на которых похвастался своим новым маникюром.

Похоже, Слава решил быть в тренде, как многие современные мужчины, и сделал себе минималистический и слегка непристойный маникюр. Так, из пяти пальцев на руке два имеют рисунок – средний и мизинец. Надо сказать, что Демин выглядит очень довольным собой, демонстрируя руку с маникюром.

В подписи к фото ведущий написал: "А почему бы и нет? Надо быть в тренде". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото Славы Демина: "Потому что «нет!»", "Модно, стильно, молодежно", "Мне нравится, молодец. Почему нет, нужно не боятся перемен", "Стильненько", "Зачем?", "Ой, класс!", "Куда пропадает мужественность", "Мне лично не очень, но главное, чтоб вам нравилось! Почему бы и нет, если хочется!", "Класс", "Круто, мне нравится", "Главное, что вам нравится", "Надо или хочется?".

Напомним, Ведущий Слава Демин подловил Сумскую в нелепом образе на светском мероприятии: "Оль батьковна...".

Как сообщала Politeka, Судья "Співають всі" и ведущий Демин огрызнулся на претензии после развода: "Делать из себя псевдоэксперта...".

Также Politeka писала, что Демин и Wellboy насмешили украинцев нелепым видео: "Почему Слава еще не на "Танцях з зірками".