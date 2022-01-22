Как передает Politeka.net, известные ведущий Слава Демин показал кадры с допремьерного показа фильма "Любовь и Блогеры" на своей странице в Инстаграм. Ведущий не смог пройти мимо актрисы Ольги Сумской, не сделав общих кадров.
«Оль батьковна, подождите», - обратился Демин к Сумской.
Допремьерный показ фильма "Любовь и Блогеры" посетили более 100 украинских звезд и инфлюэнсеров. Среди них: Юрий Никитин, Lida Lee, Павел Зибров, Олег Машуковский, Александра Пустовит, Мила Кузнецова и многие другие.
Презентовать и посмотреть вместе с приглашенными зрителями фильм пришли сами актеры фильма: Ольга Сумская, Вадим Новицкий, Назар Заднепровский, Анна Тринчер, Иван Кухарчук, Роман Свичкоренко и другие.
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Ольга Сумская появилась на мероприятии в нелепом образе с короной на голове и ярким макияжем.
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