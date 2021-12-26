Алина Гросу является известной украинской исполнительницей. Она начала свою карьеру певицы еще в раннем возрасте, когда на неё обратила внимание её крестная Ирина Билык. Как передает Politeka.net, сейчас артистка ведет сольную карьеру и снимается в сериалах.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алина Гросу продемонстрировала, как вместе со своим избранникам - актером Романом Полянским наряжает ёлку к праздникам.

"Наконец-то и у нас стоит ёлочка❤️

А значит, новогоднее настроение дома обеспечено 🥳🥳🥳

А вы наряжаете её целой семьей или сами?:)", — спросила Алина Гросу.

Поклонники оставили множество приятных комментариев под видео: "Лучшая пара", "Вы супер", "Вы такие лапули, счастья вам", "Красотули", "Вы просто кайфовые", "Обожаю вашу пару! Вы классные!", "Класс, так позитивненько", "Какое теплое видео, вы прекрасная пара", "Ребятульки, вы такие класнючие!!! Глаза радуются когда вижу вас в ленте🙂 От души желаю, вам огромнейшого счастья, и что б вы не потеряли вот эту искринку которая между вами! Держите ее крепко-крепко".

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