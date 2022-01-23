Известная поп-дива Мадонна, которая в свое время удочерила трех детей, поделилась трепетными кадрами, которые приурочила ко дню рождения одной из дочек.

Как сообщает Politeka.net, известная певица и настоящая эпатажная суперстар Мадонна часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз 63-летняя артистка поделилась на своей странице трогательным видео, которым поздравила приемную дочь Чифундо с 16-летием.

На кадрах можно увидеть именинницу сейчас, а также на архивных детских фото. В ролике звучит песня-поздравление. Судя по кадрам, звездная мамочка устроила Чифундо праздничную вечеринку с воздушными шариками и подарками. А на фотографиях, которые слайдами показаны в видео, можно увидеть девочку в разных ситуациях, с ее родными, друзьями, и самой Мадонной.

В подписи к публикации звезда написала трогательное поздравление своей приемной дочери: "С Днем Рождения, Чифундо Мерси Джеймс! Самая добрая, самая задумчивая, самая волшебная девушка на планете! Нет никого похожего на тебя! #Сладкие16". Пользователи в комментариях присоединились к поздравлениям, и принялись писать теплые слова и пожелания девушке.

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