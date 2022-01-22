Певица Мадонна, которой сейчас 63 года, показала свою внешность крупным планом, удивив видом на новой фотографии.

Как пишет Politeka.net, Мадонна является популярной западной певицей, танцовщицей, киноактрисой, продюсером, режиссером и активисткой. Сейчас звезде 63 года, но артистка шагает в ногу с временем и активно ведет страничку в социальных сетях, включая Инстаграм.

В новом посте Мадонна показала несколько селфи и фото возле автомобиля. Певица впечатлила видом на крупном плане, ведь у артистки не было видно морщин несмотря на то, что ей 63 года.

"Разберитесь с этим…………………", - написала Мадонна.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы не можете остановить эту женщину!!! Ей снова 25!!! И через 50 лет ей снова будет 25!!", "Какая ты хорошенькая", "Выглядишь потрясающе. Этот цвет губ прекрасен", "Просто Мадонна", "Прекрасная леди. Богиня", "Я люблю Мадонну", "Я в Западном Голливуде, когда мы увидимся, Мадонна?".

Напомним, 63-летняя западная артистка Мадонна эффектно повалялась на полу в сетчатых колготках

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