Как передает Politeka.net, Мадонна является всемирно известной американской певицей. Также она прославилась как актриса и продюсер. Мадонна поражает своим видом, ведь певице уже 63 года, и её внешность можно сравнить с самыми молодыми красавицами.
Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Мадонна в широких джинсах с дырками, и спортивной жилетке бежевого цвета позирует на камеру. Свой образ она дополнила цветной панамкой ручной вязки (чтобы посмотреть все снимки, доскролльте до конца страницы).
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Чувствовал себя такой вдохновленной, что мне пришлось убрать театр", — рассказала Мадонна.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Хотел бы быть там", "Спасибо за повышенный уровень санитарии, но, пожалуйста, запишите новый альбом", "Королева стиля", "Мадонна, я тебя тоже подмету, и я всегда вытираю за тебя", "Выпустите альбом, королева. Я знаю, что вы работаете над одним!".
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