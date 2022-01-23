Известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук показала сразу два своих необычных образа, которые ей нравятся больше всего.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук, которая стала активнее вести социальную сеть Инстаграм, решила поделиться сразу двумя вариантами своих любимых образов. Анна представила два разных наряда, которые подчеркивали ее формы.

Как можно заметить, Анна предпочитает делать акценты именно на своем бюсте, который всегда приоткрывает благодаря глубоким вырезам или обычным расстегнутым пуговицам. В этот раз она устроила битву образов, предложив выбрать: корсет или топик на ней лучше?

К примеру, в белой рубашке Саливанчук не стала ограничиваться одной деталью. Она дополнила лук корсетом из джинсовой ткани, чтобы сочетать ее с брюками.

А вот лук с кожаным маленьким топом на лямках в сочетании с пиджаком и оригинальным дизайном создали образ более уверенный и смелый. В таком виде недавно Саливанчук появилась на публике.

Также актриса призналась, что мечтает сыграть роль настоящей украинки в историческом кино.

«Я мечтаю о настоящем историческом украинском кино! Хочу сыграть украинскую поэтессу – Лесю Украинку, или Лину Костенко! Или просто искреннюю украинку, которая будет бороться за справедливость, за свободу, за любовь», - откровенно рассказала Саливанчук.

В посте актриса обратилась к продюсерам и режиссерам с предложением дать ей такую роль. «Потому дорогие продюсеры, режиссеры смотрите и знайте, что я готова», - написала Анна.

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