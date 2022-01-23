Как передает Politeka.net, в Инстаграм «Дизель шоу» появилось семейное фото артистки.
«Большинство из нас уже вернулись в рабочий строй. И лишь фотографии в телефоне напоминают о коротком зимнем отдыхе. Куда удалось поехать нашей Яне Глущенко? В прекрасный Марса-Алам!», - подписали фото авторы аккаунта.
Как рассказала Яна Глущенко, она с семьей улетела в Египет 8 января. Вместе с ними полетел отдыхать сын ее мужа от первого брака. Звездной семье удалось прекрасно отдохнуть, а погода была к ним благосклонна.
«Бодрая и заряженная тёплым солнышком Яна уже вернулась в Киев. Скоро она приступит к подготовке к новым концертам «Дизель Шоу», - добавили авторы.
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В комментариях Глущенко оставили массу теплых слов.
«Люблю вас Дизелёчки)))», «Яна – красотка, конечно, как и все Семья!», «Яна молодец, умничка, красавица. Будь здорова и счастлива!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Глущенко засветила своего сына от продюсера Ирины Билык: «Какой мальчик хороший».
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