Известная украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко показала, как с семьей отдохнула в Египте – с ними поехал отдыхать сын мужа от первого брака.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм «Дизель шоу» появилось семейное фото артистки.

«Большинство из нас уже вернулись в рабочий строй. И лишь фотографии в телефоне напоминают о коротком зимнем отдыхе. Куда удалось поехать нашей Яне Глущенко? В прекрасный Марса-Алам!», - подписали фото авторы аккаунта.

Как рассказала Яна Глущенко, она с семьей улетела в Египет 8 января. Вместе с ними полетел отдыхать сын ее мужа от первого брака. Звездной семье удалось прекрасно отдохнуть, а погода была к ним благосклонна.

«Бодрая и заряженная тёплым солнышком Яна уже вернулась в Киев. Скоро она приступит к подготовке к новым концертам «Дизель Шоу», - добавили авторы.

В комментариях Глущенко оставили массу теплых слов.

«Люблю вас Дизелёчки)))», «Яна – красотка, конечно, как и все Семья!», «Яна молодец, умничка, красавица. Будь здорова и счастлива!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Глущенко засветила своего сына от продюсера Ирины Билык: «Какой мальчик хороший».

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