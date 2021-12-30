Як повідомляє Politeka.net, на сторінці "Дизель шоу" опублікували яскраве фото актриси Яни Глущенко, а в підписі до публікації представили рецепт Олів'є з секретним інгредієнтом.
На фотографії Яна постала у всій красі - на ній атласне рожеве плаття хитромудрого фасону і з вузьким корсетом, яке підкреслило струнку фігуру і апетитне декольте. Волосся дівчини розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж і весела посмішка.
У підписі до фото говориться: "Якщо продовжувати тему класичного рецепту салату" Олів'є", то в первинному варіанті і мови не було про будь-якої ковбасі. Тому замінити її можна м'ясом. Наприклад, курочкою. Саме такий варіант ми запропонували приготувати Яні Глущенко".
Також привели слова самої актриси, вона розповіла про секретний інгредієнт, який додає в свій салат – маринований цибулю. "У нього не настільки виражений запах, як у свіжого, і м'якше смак. Я мариную цибулю у воді з додаванням оцту, цукру і солі. Виходить ідеальна заготовка", - поділилася Яна.
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