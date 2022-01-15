Відома українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко вразила ефектним перевтіленням у дівчину, яка перестаралася з пластикою.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram "Дизель шоу" з'явився уривок з мініатюри, в якій Яна Глущенко і Вікторія Булітко зіграли дружин багатих чиновників. Вони відпочивали в розкішному готелі, але героїню Булітко не влаштував лежак, який хитався.

Особливу увагу привернув зовнішній вигляд Глущенко, яка перевтілилася заради ролі. Актрисі намалювали неймовірно великі губи, які виглядали досить смішно.

"Готель для елітного відпочинку - як відпочивають дружини чиновників?",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях зіркам залишили масу відгуків.

"Класне відео, завжди є що сказати!", "Як смішно", "дівчатка, ви супер", "мені так подобається, коли ви в таких образах", "Ну і губища у Яни", "Блондинка топ!",- пишуть користувачі Мережі.

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