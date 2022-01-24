Как пишет Politeka.net, Чон Хо Ён - успешная корейская актриса, которая стала мегапопулярной после выхода сериала "Игра в кальмара". Там звезда сыграла персонажа под номером #067. Теперь у звезды десятки миллионов фолловеров в Инстаграм, где актриса активно ведет свой микроблог.

На новых кадрах Чон Хо Ён показала, как проходили съемки уже легендарного сериала. Звезда опубликовала несколько фото, которые собрали сотни тысяч лайков на несколько часов.

"С моей точки зрения", - написала звезда под фотографиями.

Фанаты сразу начали обсуждать кадры:

"Игра в кальмара, 2 сезон", "не могу дождаться 2 сезона!!", "люблю вас всех", "Круто", "Лучшие в мире", "Подождите, это старое?! Или 2 сезон, я так запутался", "Когда он выходит?", "Люблю тебя, ты просто удивительная актриса, удачи во втором сезоне любимого шоу".

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