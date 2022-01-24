Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал является успешной украинской актрисой. Звезда прославилась благодаря серила "Сваты", где сыграла роль Евгении Ковалевой. Актриса теперь активно снимается во многих проектах, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным.

На новых сторис звезда решила ответить на вопросы фанатов.

"С кем дружите, либо общаетесь из Корзины для счастья?", - написал фанат.

"Мы разругались с Тарасом Цымбалюком и больше не общаемся. Он обещал закончить сценарий 2 сезона "Корзина для счастья" еще год назад. И так этого не сделал! Как ты мог? Мы все тебе так доверяли...", - подшутила актриса над своим коллегой и добавила фото, где они были вместе.

Спустя какое-то время Анне пришлось прямым текстом опровергать свои слова.

"Это шутка", - написала звезда большими буквами.

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