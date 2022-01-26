Как сообщает Politeka.net, популярная и эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая несколько лет назад победила в Нацотборе на Евровидение, но так и не поехала покорять Европу, часто делится с фанатами яркими публикациями в своем Instagram.
Так, в этот раз звезда решила ответить на вопросы поклонников, которые начали присылать ей в сторис. Среди пользователей кто-то поинтересовался у Анны относительно ее груди. "Вы худеете, а грудь у вас остается. Что за магия?", - спросили у MARUV.
В ответ на это певица выложила пикантное фото, на котором она позирует в темном наряде, который подчеркивает упругий бюст, и написала: "Эта магия называется "лифчик с пушапом".
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Напомним, MARUV, решившая отдохнуть от работы, показала, как развлекается: "Слов нет, одни эмоции".
Как сообщала Politeka, MARUV в эффектном наряде оседлала «железного коня», кадры: "Самая крутая байкерша".
Также Politeka писала, что Maruv в латексе засветилась перед камерой с загадочным мужчиной: "Болело все тело еще три дня".