Как сообщает Politeka.net, популярная и эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая несколько лет назад победила в Нацотборе на Евровидение, но так и не поехала покорять Европу, часто делится с фанатами яркими публикациями в своем Instagram.

Так, в этот раз звезда решила ответить на вопросы поклонников, которые начали присылать ей в сторис. Среди пользователей кто-то поинтересовался у Анны относительно ее груди. "Вы худеете, а грудь у вас остается. Что за магия?", - спросили у MARUV.

В ответ на это певица выложила пикантное фото, на котором она позирует в темном наряде, который подчеркивает упругий бюст, и написала: "Эта магия называется "лифчик с пушапом".

Напомним, MARUV, решившая отдохнуть от работы, показала, как развлекается: "Слов нет, одни эмоции".

Как сообщала Politeka, MARUV в эффектном наряде оседлала «железного коня», кадры: "Самая крутая байкерша".

Также Politeka писала, что Maruv в латексе засветилась перед камерой с загадочным мужчиной: "Болело все тело еще три дня".