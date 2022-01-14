Как пишет Politeka.net, в Инстаграм MARUV поделилась серией фото, на которых предстала в образе соблазнительной байкерши. Как известно, кроме сольной карьеры артистка развивает собственный бренд одежды, которую она всегда рекламирует на себе.

На свежих кадрах она предстала в белом корсете и лосинах. Образ дополнила кожаная куртка и тяжелые ботинки. Певица оседлала мотоцикл, придав образу еще большей дерзкости.

«MOTOMAMI. Оцените от 1 до 10», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Дорогой дневник, сегодня я увидела божество», «Фото очень классные», «Твой творческий потенциал кажется безграничным», «Миллион из десяти», «Вот это МАМI. Конечно же тут цифр не хватит, чтобы оценить) Горячо», «Самая крутая байкерша», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MARUV в узком корсете очаровала новогодней фотосессией: "Мадонна в молодости".

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