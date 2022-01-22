Известная украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) устроила домашнее представление в элегантном платье, показав, какое у нее настроение.

Артистка побаловала своих поклонников новым эффектными кадрами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На них MARUV решила показать, как себя чувствует в субботний вечер.

Певица показалась перед камерой в домашней обстановке. При этом одета она была явно «на выход». На ней было элегантное черное платье с обтягивающим силуэтом на тонких бретельках. Внимание к себе привлекало тонкое кружево в районе лифа, а также кружевная вставка на животе певицы. Дополняли образ MARUV чокер и браслеты, выполненные в одном стиле.

На кадрах певица эффектно танцевала и подпевала под музыку. Она улыбалась и выглядела очень игривой.

«Настроение «Rich B**ch», - подписала кадры MARUV.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Идеально», «Супер, отличного отдыха!», «Все лучше и лучше», «Ну шо за женщина. слов нет, одни эмоции», «Кажется как будто подмышки волосатые», «Самая очаровательная улыбка на свете», - пишут люди.

Отметим, что не так давно MARUV призналась, что сильно устала от работы и решила дать себе отдохнуть, поэтому в ближайшее время не будет выпускать новые песни.

Напомним, MARUV в обтягивающем комбинезоне поразила дерзким поведением и неприличными жестами.

Как сообщала Politeka, уставшая MARUV сделала внезапное признание о детях и апатии.

Также Politeka писала, что MARUV поставила карьеру на паузу и рассказала о творческом выгорании.