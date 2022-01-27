Известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук решила рассказать о том, как правильно получать любовь.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук, которая начала активно вести социальные сети, часто рассказывает о своей жизни и любит публиковать поучительные притчи, чтобы сделать какие-то выводы. В этот раз актриса подняла тему морали и взаимоотношений с людьми.

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В притче рассказывается о том, как сын и отец шли через горы и сын был удивлен эхом, которое повторяло его слова, вместо того, чтобы кричать оскорбления, отец сына прокричал приятные слова.

Мораль истории заключалась в отражении действий человека, которому следует излучать то, что он хочет получить.

«Наша жизнь – это просто отражение наших действий. Если хочешь больше любви от мира – отдавай больше любви окружающим. Это касается всех аспектов жизни: она нам возвращает все, что мы ей дали» - пишет Анна.

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