Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной актрисой, которая радует своим творчеством украинцев почти 40 лет, играя в кино и театре. Звезда также ведет Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новом фото актриса была вместе с Тиной Кароль. Звезды улыбались, впечатляя стильными луками в пиджаках.
"Встретила недавно Тину на съемках…Сколько шарма и уверенности в себе!Приветствую с днем рождения, сильная и талантливая Тина Кароль!Будь счастлива!", - написала звезда.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"C Днем рождения! Всегда 36.6. Сейчас так модно говорить...", "Оля, что это за подруга у вас такая голая?", "Две настоящие красотки, наша гордость", "Оля, ты любишь Виталия Козловского", "Я ее тоже на тех же съемках встретил)))".
Напомним, 55-летняя "Роксолана" Сумская не постеснялась показать себя в халате без грима
Также Politeka сообщала, что Сумская прижалась к известному режиссеру и заинтриговала заявлением
А еще Politeka писала, что Ольга Сумская впервые засветилась на публике после кардинальной смены внешности