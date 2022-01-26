55-летняя Ольга Сумская похвасталась стильным луком рядом с 37-летней Тиной Кароль, впечатлив фанатов и коллег.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной актрисой, которая радует своим творчеством украинцев почти 40 лет, играя в кино и театре. Звезда также ведет Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом фото актриса была вместе с Тиной Кароль. Звезды улыбались, впечатляя стильными луками в пиджаках.

"Встретила недавно Тину на съемках…Сколько шарма и уверенности в себе!Приветствую с днем рождения, сильная и талантливая Тина Кароль!Будь счастлива!", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"C Днем рождения! Всегда 36.6. Сейчас так модно говорить...", "Оля, что это за подруга у вас такая голая?", "Две настоящие красотки, наша гордость", "Оля, ты любишь Виталия Козловского", "Я ее тоже на тех же съемках встретил)))".

Напомним, 55-летняя "Роксолана" Сумская не постеснялась показать себя в халате без грима

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