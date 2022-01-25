Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярна 55-летняя украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая сыграла директора дома культуры в комедии Владимира Остапчука "Любовь и блогеры", часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео и не стесняется показывать себя без макияжа.
На этот раз Сумская вышла в сторис в белом халате с полотенцем на голове и совершенно без макияжа.
"Добрый вечер, друзья! Город Полтава, я вас приветствую. Завтра у меня ответственный день, спектакль "Любовь и голуби" в театре имени Гоголя. Боже мой, это мое детство, поэтому я всех приглашаю, пользуясь случаем", - рассказала Ольга Сумская.
Как видим, актриса хорошо выглядит и без косметики. По словам самой Сумской это потому, что она тщательно ухаживает за кожей лица и делает различные косметические процедуры, в том числе и пилинг.
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Напомним, что славу Ольге Сумской принесла роль турецкой султаны Хюррем, которую называли Роксоланой, в одноименном фильме "Роксолана".
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