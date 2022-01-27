Певица показала трогательное фото с отцом, рассказав о его трудах и успехах.

Как сообщает Politeka.net, известная певица и настоящая эпатажная суперстар Мадонна не так часто показывает новые кадры и рассказывает о своей жизни. Однако изредка артистка ошеломляет новыми кадрами или памятными фото из прошлого.

В этот раз она решила рассказать о своем отце и опубликовала трогательное фото.

«Мой отец всю свою жизнь мечтал делать вино и вообще стать виноделом. И его мечта наконец-то исполнилась!» - высказалась Мадонна под фото.

Отметим, таким же кадром звезда делилась в день празднования 90-летия отца. Тогда для торжества собрались дети певицы и она сама на семейном винограднике.

«Мой отец — борец, он рос итальянским иммигрантом в США и пережил множество травм, но всегда упорно трудился ради всего, что у него было» - поделилась мыслями звезда. Она добавила, что ее отец учил понимать, что такое тяжкий труд, приучал трудиться и идти вперед. И поэтому для нее было очень важно собраться семьей на винодельне ее отца.

Также 63-летняя артистка поделилась на своей странице трогательным видео, которым поздравила приемную дочь Чифундо с 16-летием.

На кадрах можно увидеть именинницу сейчас, а также на архивных детских фото.

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