Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Надя Дорофеева поделилась ярким кадром, засветив достоинства своей фигуры. Она позировала в кружевном белье и кофте, которую она немного задрала. Певица засветила свои скрытые татуировки на бедрах, которые обычно прячутся под одеждой. Выглядела красотка на все 100%, чем дала повод завидовать ее мужу, украинскому певцу Владимиру Дантесу.

«И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya… Продолжишь?», - подписала фото звезда, таким образом анонсировав выход новой песни.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Разноцветная DOROFEEVA», «Эстетика», «Уоуоуоу зачем так горячо, и фоткой и словами», «Сильно ждём премьеру», «Терять контроль с тобой мы привыкли omg», «Невероятно красивая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дорофеева покорила видом в кресле судьи "Голос країни-12": "Джоли отдыхает".

Еще Politeka писала, Дорофеева после отдыха показала новое украшение на теле: "Воплощать свои мечты".

Также Politeka сообщала, Дорофеева удивила новым тату в неожиданном месте и объяснила, зачем её сделала: "Я разная...".