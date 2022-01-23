Популярна українська співачка Надя Дорофєєва перед стартом чергового сезону вокального шоу» Голос країни " звернулася до українців.

Як пише Politeka.net, 23 січня на каналі "1 + 1" стартує новий сезон вокального шоу під назвою "Голос країни".

Цього року тренерами стали головні українські суперзірки: український продюсер і репер Потап, популярна виконавиця Надя Дорофєєва, рок-легенда, соліст гурту " Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова.

У себе в Instagram Надя Дорофєєва показала перші кадри, зроблені в легендарному червоному кріслі судді.

Особа Наді на фото виявилося задумливим.

Співачка попросила українців придумати назву знімку, а також не пропустити перший випуск шоу.

"Придумай підпис, а за саааамий смішний варіант Я скину вам це фото в direct!🤣

А старт нового сезону @goloskrainy_official вже сьогодні о 21:00 🎉 Не пропустіть!",- написала вона.

Фанати почали писати коментарі.

"Коли сказала, що новий альбом восени, а потім перенесла на весну",

"Коли пішов робити фото на паспорт і там сказали зробити серйозне обличчя, але щось пішло не так",

"Джолі відпочиває", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Надя Дорофєєва дозволила зазирнути у свою гримерку під час підготовки до "Голосу країни": "чудовий день!"

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