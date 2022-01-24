Як передає Politeka.net, тренер нового сезону проекту "Голос країни" Надя Дорофєєва хвалилася жодного разу новими тату. Нещодавно в одному з інтерв'ю вона розповідала, що хоче зробити нову. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото, де показала нове татуювання на нозі зі словом "raznotsvetnaya". Також, Дорофєєва зізналася, що це назва її нової пісні.

"Для мене один із проявів сміливості - це зробити тату. Кожна на моєму тілі - прояв мене.



Моя нова тату - нагадування самій собі, що я різна, наповнена різними фарбами та почуттями, про те, що потрібно бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під те, який мене хочуть бачити", - розповіла Надя Дорофєєва.

Шанувальники залишили безліч коментарів під новими фото: "Дуже несподівано😍 ми щасливі, що скоро будемо качати під новий трек", "Красива, смілива, талановита Надя", "Як я рада, що ти стала більш відвертою. Радію таким постам нереально", "Хто б що він говорив, тату це дуже красиво, а особливо круто, коли вони щось для тебе значить", "Татуювання дуже красива і приємна. Ти виглядаєш крутіше".

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