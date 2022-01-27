Российская певица Марина Хлебникова, пострадавшая во время пожара в собственной квартире, несколько месяцев провела в ожоговом отделении, но сейчас уже дома.

Хоть здоровью и жизни 56-летней Хлебниковой уже ничего не угрожает, но звезде предстоит длительная и болезненная реабилитация. На публике Марина Арнольдовная пока боится показываться, однако, аудиосообщениями радует фанатов регулярно. Недавно с ней связались ведущие утреннего шоу на радио "Ретро FM" (соответствующий пост опубликован на официальной страничке в Инстаграм). Хлебникова рассказала о своем самочувствии и планах на будущее.

По словам артистки, в физическом плане - "все не так, как хотелось бы", но вот касательно морального настроя, то она полагает, чем позитивнее будет, тем быстрее восстановится после трагедии.

"Стараюсь держаться изо всех сил. Очень много людей пишут мне, все время смотрю свою страничку. А вот работать пока точно не смогу", - заявила Хлебникова.

Ведущие отметили бодрый голос у певицы и поинтересовались ее планами на будущее.

"Я звучу хорошо, и сейчас мы готовим два трека. Я точно знаю, что в цифровом виде мы покажемся гораздо раньше, а вот когда на сцену пойду, даже загадывать не хочу", - призналась Хлебникова, пообещав прийти в студию Ретро FM этой весной.

Напомним, 18 ноября произошел пожар в квартире Хлебниковой в Москве. Огонь вспыхнул в спальне певицы. Она получила ожоги лица, груди, конечностей и дыхательных путей. Также пострадали глаза. Точная причина пожара еще не установлена, но сама артистка склоняется к тому произошло короткое замыкание.

Напомним, известная российская певица вышла из комы и рассказала правду о трагедии: "Это была не сигарета"

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