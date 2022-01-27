Первая ракетка Украины спортсменка Элина Свитолина в прошлом году связала себя узами брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

27-летняя Свитолина поделилась личным в интервью ведущему Славе Демину (соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм шоумена), передает Politeka.net.

Теннисистка рассказала, какой самый дорогой подарок от мужа-француза она получала.

"Вот это кольцо обручальное, - Элина похвасталась роскошным украшением на безымянном пальчике, которое дороже машины.

Кроме того, Гаэль подарил своей избраннице новенькое авто.

Демин поинтересовался, что все-таки стоило больше, кольцо или машина, на что Свитолина уверенно сказала, что таки первое.

Ведущий сыронизировал, мол, спортсменка специально узнавала стоимость обоих, на что та только рассмеялась.

Напомним, летом 2021 года Свитолина вышла замуж за своего бойфренда Гаэля Монфиса, тоже теннисиста. Свадьбу сыграли в городе Ньон в Швейцарии.

Примечательно, что пара заключила брачный контракт. Элина к этому нормально относится: "Наверное, в Украине это не очень принято, потому что у нас не так много женщин, которые зарабатывают большие деньги. Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если каждая сторона имеет свои крупные проекты и большие расходы. Я прожила много лет в Европе, и для меня это уже норма".

Напомним, что Элина Свитолина воспарила над городом, впечатлив видом: «Праздничное настроение»

Как сообщала Politeka, Элина Свитолина покорила эффектным видом рядом с Кличко и Вакарчуком: «Вас не узнать»

Также Politeka писала, что Элину Свитолину заклевали после встречи с Лесей Никитюк: «Странно, что вы дружите с этой…»