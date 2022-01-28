42-летний Грег опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, сделанный за тридевять земель от Сан-Франциско, где он воспитывает вместе с женой-американкой Эмбер двоих сыновей, 13-летнего Николи и 6-летнего Макса. Так, наследник Чапкиса позировал на живописном пляже в Пуэрто-Рико, передает Politeka.net.
"Я вернулся #tourlifewithchapkis", - говорится в подписи.
Еще до Нового года и Рождества сын Чапкиса уже ездил по работе в Пуэрто-Рико. Правда, что именно он там делал, остается только догадываться. Скорее всего, Грег выступает с воспитанниками своей танцевальной школы "Чапкис-дэнс". Они регулярно участвуют в различных соревнованиях и талант-шоу, в том числе и за пределами США.
Публика оставила несколько комментариев:
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Рябчук с улыбкой на лице рассказал, как расправился с сослуживцами: «Пошел куда глаза глядят»
Яркий участник "Мастер Шеф. Битва сезонов" расплакался перед судьей Ярославским: "Это капец"
Мужа известной украинской певицы подозревают в серьезном преступлении: "Грозит до 12 лет тюрьмы"
Дочь Анджелины Джоли в дырявых штанах сразила наповал рядом с исхудавшей мамой: кадры с прогулки
"Красивая обувь👏👏👏"
"2 дом 🏠"
"Мой любимый украино-латиноамериканец 🤣"
Отметим, Григорий Чапкис в декабре 2020-го попал с двусторонней пневмонией в больницу. Болезнь дала осложнения и в июне 2021-го знаменитого украинского танцора не стало. Он похоронен на Байковом кладбище.
Напомним, внук Чапкиса отмечает день рождения, как он выглядит сегодня и на кого похож: "Не могу поверить..."
А еще Politeka сообщала, что внуки Чапкиса с разницей в семь лет поразили внешним сходством: как выглядят потомки легенды "Танців з зірками"
Также Politeka писала, "Люблю тебя": единственный сын Чапкиса показал редкое фото сестры, которая старше его на 21 год