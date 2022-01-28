Грег Чапкис, сын покойного хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса заинтриговал новым фото - он пообещал продолжать дело отца и, кажется, держит свое слово.

42-летний Грег опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, сделанный за тридевять земель от Сан-Франциско, где он воспитывает вместе с женой-американкой Эмбер двоих сыновей, 13-летнего Николи и 6-летнего Макса. Так, наследник Чапкиса позировал на живописном пляже в Пуэрто-Рико, передает Politeka.net.

"Я вернулся #tourlifewithchapkis", - говорится в подписи.

Еще до Нового года и Рождества сын Чапкиса уже ездил по работе в Пуэрто-Рико. Правда, что именно он там делал, остается только догадываться. Скорее всего, Грег выступает с воспитанниками своей танцевальной школы "Чапкис-дэнс". Они регулярно участвуют в различных соревнованиях и талант-шоу, в том числе и за пределами США.

Публика оставила несколько комментариев:

"Красивая обувь👏👏👏"

"2 дом 🏠"

"Мой любимый украино-латиноамериканец 🤣"

Отметим, Григорий Чапкис в декабре 2020-го попал с двусторонней пневмонией в больницу. Болезнь дала осложнения и в июне 2021-го знаменитого украинского танцора не стало. Он похоронен на Байковом кладбище.

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