Сын ныне покойного хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Грег, который уже много лет живет в США, опубликовал фотографию с сестрой Лилией и племянницами.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 43-летний сын покойного хореографа и судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Грег, который более 20 лет живет в США, где имеет собственную школу танцев, опубликовал фотографию с семьей.

На фото были старшая сестра Грега и дочь Григория Чапкиса Лилия, ее старшая дочь Анна Сафрончик, которая является известной итальянской моделью и актрисой, а также младшая дочь Виттория, которая также занимается танцами и имеет собственную школу танцев в Италии.

Заметим, что семья Чапкисов собралась вместе по случаю дня рождения Анны Сафрончик. 4 января актрисе исполнился 41 год.

Примечательно, что с младшим сыном своего покойного дедушки Григория Чапкиса Грегом Анна почти ровесница - Грегу Чапкису 43 года.

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