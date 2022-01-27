Певец Dzidzio (Михаил Хома) рассказал о своем дне, и выразил надежды и на вечер - в Сети его поддержали поклонники, а также бывшая жена и коллеги.

Dzidzio активно занимается творчеством, снимая клипы, фильмы и участвуя в различных шоу, пишет Politeka.net. Также артист находит время на ведение соцсетей.

Так, в своем Инстаграм певец разместил несколько селфи, сделанные в авто. Певец покорил стилем в кепочке и с клетчатым шарфом на шее.

"Хороший был день – да будет хороший вечер у меня и у вас 😉 #хорошее настроение", - написал Дзидзьо, выразив надежды и на хороший вечер.

На публикацию отреагировали поклонники артиста, а также его бывшая жена певица Slavia (Ярослава Притула)

"Вау-вау, какой взгляд 😊⚡️⚡️", - засмотрелась она на экс-супруга.

"Как-то помолодел 😊", - прокомментировала певица Наталья Валевская, и "🔥🔥🔥", - поставила Злата Огневич.

"Какой красивый ❤️", "Куда это вы едете в такой шляпе...", "А кепочки вам идут!", "Вауу, какой файный 🔥😍😍😍", "Но красавчик 😍🔥🔥 те глаза 😍😍", "Очень приятный артист наш👏", "Вау,вау👏👏👏,спасибо хорошего вечера", - прокомментировали остальные.

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