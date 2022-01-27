Dzidzio активно занимается творчеством, снимая клипы, фильмы и участвуя в различных шоу, пишет Politeka.net. Также артист находит время на ведение соцсетей.
Так, в своем Инстаграм певец разместил несколько селфи, сделанные в авто. Певец покорил стилем в кепочке и с клетчатым шарфом на шее.
"Хороший был день – да будет хороший вечер у меня и у вас 😉 #хорошее настроение", - написал Дзидзьо, выразив надежды и на хороший вечер.
На публикацию отреагировали поклонники артиста, а также его бывшая жена певица Slavia (Ярослава Притула)
"Вау-вау, какой взгляд 😊⚡️⚡️", - засмотрелась она на экс-супруга.
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"Как-то помолодел 😊", - прокомментировала певица Наталья Валевская, и "🔥🔥🔥", - поставила Злата Огневич.
"Какой красивый ❤️", "Куда это вы едете в такой шляпе...", "А кепочки вам идут!", "Вауу, какой файный 🔥😍😍😍", "Но красавчик 😍🔥🔥 те глаза 😍😍", "Очень приятный артист наш👏", "Вау,вау👏👏👏,спасибо хорошего вечера", - прокомментировали остальные.
Напомним, DZIDZIO нестандартно объяснил причину развода со Slavia
Также Politeka сообщала, что бывшая жена DZIDZIO Slavia в мини-купальнике покорила райскими видами
А еще Politeka писала, что экс-супруга DZIDZIO Slavia засветила, как развлекается на Кубе